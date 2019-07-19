Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России сломался второй самолет за ночь: все подробности

4.6т Читать материал на украинском

В России самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Теперь вылет в Сургут задержан, примерное время отправления не указано.

"Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам. Самолет приземлился благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице", — сказано в сообщении.

Новости
Под Москвой самолет объявил об экстренной посадке: что произошло

Самолет авиакомпании Utair

Самолет авиакомпании Utair

ato.ru

Эту информацию подтверждает онлайн-табло Кольцово.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже второй самолет за ночь, с которым в России случается ЧП. Так, в московском аэропорту Шереметьево 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
11
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Укроминистр транспорта Омелян похвастался, что пассажиропоток авиаперевозок на Украине за год 20 млн. Правда круто? Только вот пассажиропоток только одного российского города Симферополь 5 млн с хвостиком. Т.е вся Украина, как четыре Симферополя...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Росси самолёты летают как не странно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Иванов Иван
Иванов Иван
У меня кстати колесо на велосипеде спустило за ночь..... Даёшь статью обоз!!!!))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel