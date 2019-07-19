В России сломался второй самолет за ночь: все подробности

В России самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Теперь вылет в Сургут задержан, примерное время отправления не указано.

"Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам. Самолет приземлился благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры размещены в гостинице", — сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании Utair ato.ru

Эту информацию подтверждает онлайн-табло Кольцово.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже второй самолет за ночь, с которым в России случается ЧП. Так, в московском аэропорту Шереметьево 178 пассажиров рейса "Москва-Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

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