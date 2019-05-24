В России слили новое видео с дочерью Путина

Глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Путина, приступила к защите кандидатской диссертации в Московском государственном университете.

Соответствующее видео появилось в сети в пятницу, 24 мая. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Защита должна была начаться ровно в 16:00, но Тихонова задержалась на несколько минут. Примечательно, что в зале МГУ собрались десятки журналистов и телевизионщиков.

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Отметим, заявленная тема диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук звучит так: "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов".

В центре внимания – создание устройств, которые помогут летчикам и космонавтам, работающим в экстремальных условиях, лучше ориентироваться в пространстве.

Екатерина Тихонова на защите spletnik.ru

Как отметил перед мероприятием научный руководитель Тихоновой, ректор МГУ Виктор Садовничий, защита должна пройти блестяще.

Екатерина Тихонова narodna-pravda.ua

Екатерина Тихонова olivin-tm.ru

Как стало известно, Тихонова успешно защитила кандидатскую степень. Все 18 членов комиссии проголосовали "за".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихонова впервые появилась на телевидении и вызвала ажиотаж в России.

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