В России самолет с пассажирами сломался в небе: все детали ЧП

В России пассажирский аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь", летевший из Владивостока, совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. Указано, что в результате самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался.

А-320 "Российская газета"

По уточненным данным, на борту находилось 149 человек, из них шесть членов экипажа.

По предварительной информации, во время полета из строя вышло радионавигационное оборудование. Его работа была восстановлена после осмотра самолета техниками в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейсы 10 авиакомпаний, которые вылетали из Международного аэропорта Киев им. Игоря Сикорского ("Жуляны") будут обслуживаться в "Борисполе".

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