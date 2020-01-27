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27 января • обновлено в 10:39
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В России самолет развернули прямо в воздухе: что произошло

2.7т
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В России из-за сообщения о минировании экстренно возвращается самолет "Аэрофлота" Airbus A330, следовавший рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву.

На борту авиалайнера находится 261 пассажир, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"На пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск – Москва. Он возвращается обратно", – говорится в сообщении.

Airbus A330

Airbus A330

По информации ТАСС, авиалайнер уже вернулся в аэропорт вылета.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера", – сообщил источник в экстренных службах. При этом, по их данным, на борту самолета находится 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Карта полета

Карта полета

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гродно (Беларусь) совершил экстренную посадку самолет "Белавиа", который следовал из Минска в Мюнхен.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
самолет Новости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
свинорусов развернули назад в свинарник :)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Червоний Данило, Ты развернутый дупой к западу, уже 25 лет стоишь, убогое.
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