В России самолет экстренно сел из-за "бомбы": все подробности

В Красноярске (Россия) в субботу, 19 октября, самолет совершил экстренную посадку из-за анонимного сообщения о "бомбе на борту".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пассажирский лайнер "Норд-авиа" рейсом Улан-Удэ – Москва подал соответствующий запрос.

"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту – в Красноярске", – отметил источник.

На борту самолета около 150 человек. Позже на Telegram-канале Life Shot написали, что лайнер уже сел. Мужчину, заявившего о взрывном устройстве на борту, задержала полиция в Башкирии. Он не был одним из пассажиров.

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