В России пьяный отец хотел выкинуть грудного ребенка из окна: момент спасения попал на видео

В городе Саранск (Россия) полицейские спасли 5-месячного ребенка, которого грозился выбросить из окна на 3-м этаже родной отец.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Мордовия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Первыми по вызову соседей на место ЧП прибыли участковый Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук, а также заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России Руслан Алукаев.
В России пьяный отец хотел выкинуть ребенка из окна
Они увидели, что мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, находился на балконе и держал ребенка головой вниз, свесив из окна.
Участковый залез по карнизу соседней квартиры, затолкал отца в квартиру и спас маленькую девочку. Горе-родителя задержали правоохранители, а ребенка доставили в больницу.
В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна
Пресс-служба МВД Мордовии
В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна
Пресс-служба МВД Мордовии
В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна
Пресс-служба МВД Мордовии
В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна
Пресс-служба МВД Мордовии
В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна
Пресс-служба МВД Мордовии
В Саранске мудак хотел выбросить в окно младенца— Актуальная Политика (@Current_policy) August 19, 2019
Участковый Мартынов рисковал, если не жизнью, то здоровьем. Получил удар в положении когда не мог ответить, сумел не сорваться, вступил в борьбу, чем спас ребенка. Красавец. pic.twitter.com/VcoLvOyn8L
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре посреди улицы полицейский спас мужчину, который держал гранату без чеки.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.