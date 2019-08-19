В России пьяный отец хотел выкинуть грудного ребенка из окна: момент спасения попал на видео

В городе Саранск (Россия) полицейские спасли 5-месячного ребенка, которого грозился выбросить из окна на 3-м этаже родной отец.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Мордовия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первыми по вызову соседей на место ЧП прибыли участковый Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук, а также заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России Руслан Алукаев.

В России пьяный отец хотел выкинуть ребенка из окна

Они увидели, что мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, находился на балконе и держал ребенка головой вниз, свесив из окна.

Участковый залез по карнизу соседней квартиры, затолкал отца в квартиру и спас маленькую девочку. Горе-родителя задержали правоохранители, а ребенка доставили в больницу.

В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна Пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна Пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна Пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна Пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске отец хотел выкинуть ребенка из окна Пресс-служба МВД Мордовии

В Саранске мудак хотел выбросить в окно младенца



Участковый Мартынов рисковал, если не жизнью, то здоровьем. Получил удар в положении когда не мог ответить, сумел не сорваться, вступил в борьбу, чем спас ребенка. Красавец. pic.twitter.com/VcoLvOyn8L — Актуальная Политика (@Current_policy) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре посреди улицы полицейский спас мужчину, который держал гранату без чеки.

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