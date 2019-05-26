ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России пронесся мощнейший смерч: пугающее видео

1.1тЧитать материал на украинском

Над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону (Россия) в субботу, 25 мая, пронесся мощнейший смерч.

Видео атмосферного вихря, заснятое очевидцами, распространили в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что воронка поднялась над водой и с огромной скоростью увеличилась в несколько раз. При этом, явление также сопровождалось дождем и сильной облачностью.

Новости
"Проглотил" многоэтажки: аномальный смерч в Малайзии попал на видео

По словам местных жителей, ощутимого вреда смерч не принес.

Смерч над Ростовским морем

Смерч над Ростовским морем

Скриншот из видео

Смерч над Ростовским морем

Смерч над Ростовским морем

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по Житомирщине прошелся сильнейший смерч, который повалил около 100 гектаров леса.

Смерч засняли на видео также в Одесском аэропорту. Атмосферное явление приблизилось вплотную ко взлетной полосе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияРостов-на-Дону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
4
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения