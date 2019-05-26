В России пронесся мощнейший смерч: пугающее видео

Над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону (Россия) в субботу, 25 мая, пронесся мощнейший смерч.

Видео атмосферного вихря, заснятое очевидцами, распространили в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что воронка поднялась над водой и с огромной скоростью увеличилась в несколько раз. При этом, явление также сопровождалось дождем и сильной облачностью.

По словам местных жителей, ощутимого вреда смерч не принес.

Смерч над Ростовским морем Скриншот из видео

Смерч над Ростовским морем Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по Житомирщине прошелся сильнейший смерч, который повалил около 100 гектаров леса.

Смерч засняли на видео также в Одесском аэропорту. Атмосферное явление приблизилось вплотную ко взлетной полосе.

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