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В России приказали армии Путина воевать по-новому: о чем речь

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Основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

Об этом заявил 18 июня министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу, отметив, что современные войны требуют новых подходов, передает ТАСС.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - сказал он.

Военные РФ

Военные РФ

Экспресс-газета

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"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил $61,4 млрд, в результате чего страна выпала из топ-5 стран в мировом рейтинге.

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Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн. А теперь заметьте, не мира или договора, а именно войн ! Вывод: Россия - страна войны !
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Good Valery
Good Valery
Меня зовут- Добрый кот, да ладно , все норм. Просто шойгу выучил новые слова"краткосрочная перспектива" ,ну и решил похвастаться.
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