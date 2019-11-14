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14 ноября • обновлено в 19:02
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Перевернулся на авто: в Питере наследник царя Романова попал в серьезное ДТП. Первые фото

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В четверг, 14 ноября, наследник царского рода Романовых великий князь Георгий Романов попал в ДТП в российском Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил глава канцелярии Дома Романовых Алексей Закатов, пишет "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, великий князь ехал в микроавтобусе, который ехал по Синопской набережной. Машину занесло влево, она налетела на заграждение трассы и перевернулась вверх колесами.

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В России попал в ДТП князь Романов

В России попал в ДТП князь Романов

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Романов был на переднем сиденье и не пострадал "по чистой случайности", отметил Закатов. Если бы автобус занесло в другую сторону, он мог бы упасть в Неву, добавил он.

Романов приехал в Петербург на культурный международный форум.

В России попал в ДТП князь Романов

В России попал в ДТП князь Романов

НТВ

В Питере наследник царя Романова попал в ДТП

В Питере наследник царя Романова попал в ДТП

yablor.ru

Отметим, что Романов и его мать Мария внесены в базу сайта "Миротворец". 6 мая 2016 года они посетили оккупированный Крым с официальным визитом по случаю 100-летней годовщины с момента последнего визита на полуостров императора Николая II.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский художник Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье

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Место
Россия Санкт-Петербург
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