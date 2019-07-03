В России погибли 14 моряков: в сети появились первые фото подводной лодки

В сети появились первые фото подводной лодки спецназначения "Оренбург", являющейся носителем для секретного российского глубоководного аппарата, на котором 1 июля погибли 14 моряков.

Снимки были сделаны на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области (РФ) и обнародованы ТАСС.

"Спасательный буксир Северного флота (слева) и АПЛ спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 (справа) на одной из баз Северного флота", – гласит подпись к фотографиям.

Новости Рассекречена причина смертельного ЧП на подлодке Путина

Подлодка "Оренбург" ТАСС

Подлодка "Оренбург" ТАСС

Указывается, что фото были сделаны уже после аварии – 3 июля. По официальной версии, судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что точная информация о смертельном происшествии в российских территориальных водах в Баренцевом море не может быть опубликована. К примеру, тип подлодки и миссия экипажа является совершенно секретными.

Иллюстрация Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российских территориальных водах во время ЧП на атомной подлодке типа АС-12 "Лошарик" 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших на судне были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя РФ.

Информацию о том, на каком именно типе глубоководного аппарата произошло смертельное ЧП, Россия держит в тайне.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.