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В России погибли 14 моряков: в сети появились первые фото подводной лодки

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В сети появились первые фото подводной лодки спецназначения "Оренбург", являющейся носителем для секретного российского глубоководного аппарата, на котором 1 июля погибли 14 моряков.

Снимки были сделаны на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области (РФ) и обнародованы ТАСС.

"Спасательный буксир Северного флота (слева) и АПЛ спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель атомной глубоководной станции (АГС) проекта 10831 (справа) на одной из баз Северного флота", – гласит подпись к фотографиям.

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Подлодка "Оренбург"

Подлодка "Оренбург"

ТАСС

Подлодка "Оренбург"

Подлодка "Оренбург"

ТАСС

Указывается, что фото были сделаны уже после аварии – 3 июля. По официальной версии, судно занималось изучением дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что точная информация о смертельном происшествии в российских территориальных водах в Баренцевом море не может быть опубликована. К примеру, тип подлодки и миссия экипажа является совершенно секретными.

Иллюстрация

Иллюстрация

Соцсети

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Тема
Гибель подводников в России
Место
Россия
Теги
Новости Россиифотографии
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