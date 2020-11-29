В России под колесами БТР погиб пасынок миллиардера

В Санкт-Петербурге (Россия) под колесами бронетранспортера погиб пасынок миллиардера Аркадия Скорова – Андрей Кожевин.

По факту гибели 38-летнего мужчины начато уголовное производство, передает пресс-служба Следственного комитета РФ. Происшествие случилось в субботу, 28 ноября на полигоне в Красносельском районе Петербурга.

"Неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего, при движении бронетранспортера, произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Местное издание "Фонтанка" пишет, что вечеринку в милитаристском стиле организовала молодежная общественная военно-патриотическая организация "Красная звезда". По другим данным, реконструкцию заказала на день рождения бизнесмена Михаила Скорова его жена Юлия.

Предварительно установлено, что на мероприятии БТР должен быть начать движение по условному сигналу – после стука по броне. Однако тот начал ехать раньше срока и наехал на голову Кожевина, лежавшего на земле.

Миллиардер Скоров рассказал детали гибели пасынка.

"Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лежа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал. Поэтому надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких случаев", – поделился он.

Отмечается, что за рулем за рулем БТР, задавившего Кожевина, находился Александр Торопов, председатель правления "Красной звезды". Теперь он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Аркадий Скоров создал и возглавил строительную компанию "Дальпитерстрой" в 1998 году. Занимал 56 место в "Рейтинге миллиардеров ДП - 2019". Состояние оценивалось в 19,1 млрд рублей.

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