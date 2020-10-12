В России обстреляли автобус и остановку с людми, 4 погибших, 3 раненых

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Новости России
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В городе Бор неизвестный обстрелял автобус и остановку с людьми

В городе Бор Нижегородской области неизвестный расстрелял рейсовый автобус и остановку с людьми.

Об этом сообщило издание 360. Погибли четыре человека, еще трое ранены.

Нападавший имел при себе ружьё и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес. Пострадавшим на месте оказывают помощь.

Поисками преступника занимается следственно-оперативная группа.

Неизвестный расстрелял автобус

Как сообщил Telegram-канал "Подъём" со ссылкой на словадиспетчера автобусного парка, которому принадлежит 107 автобус, водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Мужчина попал в людей на остановке.

Люди в автобусе не пострадали
Город Бор

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Мелитополем Запорожской области вечером 2 августа неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Ford с людьми.

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