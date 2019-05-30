Путин сбежит из Кремля? Яшин дал ответ

Резкое падение рейтинга доверия президента России Владимира Путина указывает на системную проблему страны.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский политик Илья Яшин. "Это не личная проблема, а системная проблема", - заявил он.

По его мнению, "проблема носит системный характер". "Россия – страна, где такие вещи рано или поздно дают о себе знать. Сегодня мы фиксируем недоверие, а через какое-то время увидим плоды этого недоверия в той или иной форме – либо на выборах, либо на улице, либо как-то еще", - допустил политик.

Москва, концерт на Красной площади. Иллюстрация 1ZOOM.RU

В то же время он заверил: несмотря на резкое падение рейтинга первого лица, "у Путина имеются серьезные рычаги для удержания ситуации". В частности, "за эти годы сформирован огромный силовой ресурс, есть определенный экономический запас прочности".

"Поэтому ожидать, что завтра Путин сбежит из Кремля в женском платье, наверное, не стоит", - заметил Яшин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последний соцопрос общественного мнения, проведенный российским ВЦИОМ, показал резкое падение рейтинга доверия Путина – 31,7% по сравнению с прошлогодним показателем 47,4%.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев назвал два условия, при которых Путин может оставить власть в 2024 году. Одно из них – мощное протестное движение, которое объединит разные слои общества.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден: Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность.

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