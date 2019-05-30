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Путин сбежит из Кремля? Яшин дал ответ

2.6тЧитать материал на украинском

Резкое падение рейтинга доверия президента России Владимира Путина указывает на системную проблему страны.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал российский политик Илья Яшин. "Это не личная проблема, а системная проблема", - заявил он.

По его мнению, "проблема носит системный характер". "Россия – страна, где такие вещи рано или поздно дают о себе знать. Сегодня мы фиксируем недоверие, а через какое-то время увидим плоды этого недоверия в той или иной форме – либо на выборах, либо на улице, либо как-то еще", - допустил политик.

Москва, концерт на Красной площади. Иллюстрация

Москва, концерт на Красной площади. Иллюстрация

1ZOOM.RU

В то же время он заверил: несмотря на резкое падение рейтинга первого лица, "у Путина имеются серьезные рычаги для удержания ситуации". В частности, "за эти годы сформирован огромный силовой ресурс, есть определенный экономический запас прочности".

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"Поэтому ожидать, что завтра Путин сбежит из Кремля в женском платье, наверное, не стоит", - заметил Яшин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Последний соцопрос общественного мнения, проведенный российским ВЦИОМ, показал резкое падение рейтинга доверия Путина – 31,7% по сравнению с прошлогодним показателем 47,4%.

  • Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев назвал два условия, при которых Путин может оставить власть в 2024 году. Одно из них – мощное протестное движение, которое объединит разные слои общества.

  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден: Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Илья ЯшинВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))Животное вы не верьте этому дурачку))))))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Клоуна Ильюху с помойки опять пообрали... Даже учитывая снижение рейтинга всё равно конкурентов у Путина в качестве руководителя государства нет.
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Хасанова Галина
Хасанова Галина
Мoя искpeнняя 6лaгoдарность вceм тeм, кто пoкaзaл мнe этoт пpeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1blbwe Проcто пpoйдя проcтoй опpоc получилa пoчти полугoдoвyю зapплaтy)) Пользyйтecь, пока eще ecть вoзможнoсть=)
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