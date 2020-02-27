В четверг, 27 февраля, в российском Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь, а также серьезно покалечил жену-судью и старшую сестру погибшей, а затем покончил с собой.

Об этом сообщает управления СК РФ по Липецкой области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ночью 27 февраля женщина 1983 года рождения заявила в полицию о том, что супруг поранил ножом ее, а также двоих детей в возрасте 11 и 4 лет. Когда следователи прибыли на место, младшая из девочек уже умерла. Кроме того, рядом с домом сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 36-летнего мужчины, главы семейства", – сказано в сообщении.

В России мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой (иллюстрация)

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и напал на нее и детей. Затем он попытался поджечь квартиру, а после свел счеты с жизнью.

В России мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой Скриншот из видео

Открыто уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего".

В России мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой Скриншот из видео

В России мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой Скриншот из видео

Как уточняет GOROD48, главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин рассказал, что старшая сестра погибшей девочки сейчас находится в отделении реанимации. "Ножевые ранения, состояние крайне тяжелое. Угроза жизни при крайне тяжелом состоянии есть всегда", – сказал он.

Мать также в критическом состоянии. По данным СК, она работала мировым судьей.

Как стало известно, накануне вечером в гости к супругам приходили родители главы семьи. Мужчина жаловался отцу на безденежье и проблемы по работе. Ему было нужно ехать 27 февраля в командировку, но он этого очень не хотел. Мужчина сказал отцу, что намерен написать заявление на увольнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Омске 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.

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