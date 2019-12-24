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24 декабря • обновлено в 04:14
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В России мужчина слепил гигантскую крысу из навоза: фотофакт

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Житель одного из сел в России, который уже делал скульптуры из навоза, в канун Нового года-2020 слепил из этого материала гигантскую крысу.

Как написало издание Sakhaday.ru, мужчину зовут Михаил Боппосов. Он житель села Уолба Таттинского района.

В России мужчина слепил гигантскую крысу из навоза

В России мужчина слепил гигантскую крысу из навоза

Sakhaday.ru

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Стало традицией: в России показали очередной "шедевр" из навоза

Боппосов "прославился" своими скульптурами из органического материала, которые он, как правило, изготавливал к праздникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце 2016 года в России житель села Уолба (Якутия) Боппосов вместе с братьями создал огромную статую из навоза по случаю года огненного петуха по восточному календарю.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Место
Россия Якутск
Тег
Новый Год-2020
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кумир х@хлов. Они следят за его творчеством. ДБь.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А что вы не сообщаете, шо фермер из Техаса Джон Ричмонд вылепил из навоза скульптуру американского политика Джона Маккейна, который вам газ "добывает"?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это да что хрузкие сильны в дерьме это факт))))))))))))))
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