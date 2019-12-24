В России мужчина слепил гигантскую крысу из навоза: фотофакт

Житель одного из сел в России, который уже делал скульптуры из навоза, в канун Нового года-2020 слепил из этого материала гигантскую крысу.

Как написало издание Sakhaday.ru, мужчину зовут Михаил Боппосов. Он житель села Уолба Таттинского района.

В России мужчина слепил гигантскую крысу из навоза Sakhaday.ru

Боппосов "прославился" своими скульптурами из органического материала, которые он, как правило, изготавливал к праздникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце 2016 года в России житель села Уолба (Якутия) Боппосов вместе с братьями создал огромную статую из навоза по случаю года огненного петуха по восточному календарю.

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