В России к приезду Путина людей заперли в домах. Фото

В Екатеринбурге к приезду президента РФ Владимира Путина загородили улицы и ограничили движение по дорогам.

Также по городу были опечатаны канализационные люки и фонарные столбы, сообщает Е1.RU.

Местным жителям запрещают выходить на улицу и даже выглядывать из окон. Все ларьки по ходу движения президентского кортежа были закрыты.

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Отметим, что депутат из Асбеста Наталья Крылова вышла на одиночный пикет в аэропорту Кольцово, но ее задержали.

"Наталья Крылова решила встретить Путина и пригласить его в город Асбест, в поселок Лесозавод, где люди вынуждены жить в ужасных условиях, без газа и с туалетом на улице. Сотрудники полиции изъяли у нее паспорт и намерены составить протокол об административном правонарушении", – рассказала изданию знакомая депутата Юлия.

Вместе с главой Кремля прилетел целый самолет с его президентским пулом. Путин в Екатеринбурге посетит глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 и встретится со студентами УрФУ.

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург Е1.RU

Шаржи на тему приезда Путина в Екатеринбург Е1.RU

Шаржи на тему приезда Путина в Екатеринбург Е1.RU

Шаржи на тему приезда Путина в Екатеринбург Е1.RU

Шаржи на тему приезда Путина в Екатеринбург Е1.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин опоздал на встречу с Папой Римским.

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