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15 января • обновлено в 08:09
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В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

1.1т
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В российской Уфе в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок.

ЧП случилось в доме на ул. Пекинская в ночь на 15 января. К счастью, взрыв не привел к пожару. В результате обвала пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС России по региону (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
В России взорвался и рухнул жилой дом: погиб один жилец, пятеро раненых. Фото и видео ЧП

В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

ГУ МЧС России по региону

"По уточненным данным, самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Есть информация о трех пострадавших, один из них ребенок. Все доставлены в больницу", – сказано в заявлении.

К аварийно-спасательным работам привлечены 11 единиц техники и 36 человек. В данный момент они разбирают завалы.

В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

ГУ МЧС России по региону

В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

ГУ МЧС России по региону

В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

ГУ МЧС России по региону

В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

ГУ МЧС России по региону

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в результате взрыва газа в частном доме в поселке Боровский Тюменской области погибли два человека.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
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