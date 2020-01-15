В России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом: фото и видео с места

В российской Уфе в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок.
ЧП случилось в доме на ул. Пекинская в ночь на 15 января. К счастью, взрыв не привел к пожару. В результате обвала пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС России по региону (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ГУ МЧС России по региону
"По уточненным данным, самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Есть информация о трех пострадавших, один из них ребенок. Все доставлены в больницу", – сказано в заявлении.
К аварийно-спасательным работам привлечены 11 единиц техники и 36 человек. В данный момент они разбирают завалы.
ГУ МЧС России по региону
ГУ МЧС России по региону
ГУ МЧС России по региону
ГУ МЧС России по региону
Очередной взрыв газа в жилом доме. Три человека попали в больницу после обрушения потолка в Уфе. Всех жильцов эвакуировали. Спасатели говорят, что под завалами никого нет pic.twitter.com/9uF8BHwyN2— Лента.ру (@lentaruofficial) January 15, 2020
По факту взрыва газа в Уфе следователи начали проверку— МедиаКорСеть (@mediakorset) January 15, 2020
В происшествии пострадали три человека. https://t.co/1mgfLiYrrH pic.twitter.com/IgXFwZGBw9
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в результате взрыва газа в частном доме в поселке Боровский Тюменской области погибли два человека.
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