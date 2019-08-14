В России из-за Украины реку внесли в "черный список": что произошло

Сразу несколько известных российских СМИ отметили Упа (Тульская область), как "запрещенную в России организацию".

Первым на данным факт обратил внимание автор проекта "Архитектурные излишества" Павел Гнилорыбов, сообщает Tjournal.

Он предположил, что автоматический бот на сайте отметил реку Упа, указав ее как УПА (Украинская повстанческая армия).

Такие сноски были сделаны на трех крупных сайтах "Газета.ру", "Дни.ру" и "ПолитЭксперт". Так, бывший сотрудник "Газеты" рассказал, что как минимум с 2018 года примечания о запрещенных в России организациях добавлялись в тексты автоматически. В части материалов, упоминающих настоящую УПА, робот добавляет эту пометку несколько раз.

При этом в публикации двух других изданий название тульской реки сопровождается аналогичными сносками. Они встречаются даже в текстах 2010 года, хотя в России официально УПА признали "экстремистской" в 2014 году.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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