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В России из-за опасного трюка погиб известный блогер: последнее видео

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В России насмерть разбился в ДТП известный мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"). Ему было 33 года.

Авария произошла на 69-м километре трассы М4 "Дон" в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет "КП".

Как выяснилось, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла.

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В ДТП погиб известный украинский волонтер и блогер

В России из-за опасного трюка погиб известный блогер: последнее видео

"ВКонтакте" Артема Болдырева

За час до смерти он на своем ютуб-канале Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тысячи человек, показал свое последнее видео. Это был сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Москве от рака скончался известный блогер Никита Шалагинов. Парню было всего 22 года.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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