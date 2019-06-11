В России из-за опасного трюка погиб известный блогер: последнее видео

В России насмерть разбился в ДТП известный мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"). Ему было 33 года.

Авария произошла на 69-м километре трассы М4 "Дон" в Подмосковье. Смерть байкера подтвердили его друзья, пишет "КП".

Как выяснилось, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла.

Новости В ДТП погиб известный украинский волонтер и блогер

"ВКонтакте" Артема Болдырева

За час до смерти он на своем ютуб-канале Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тысячи человек, показал свое последнее видео. Это был сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Москве от рака скончался известный блогер Никита Шалагинов. Парню было всего 22 года.

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