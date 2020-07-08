В России горел НИИ, занимающийся разработкой вакцины против COVID-19. Видео

В Москве произошел пожар на крыше научного исследовательского института, в котором ведется разработка вакцины от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасатели ликвидировали возгорание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Пожар в московском НИИ. Кадр видео телеканала 360

Речь идет об Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова.

"Ликвидация открытого горения в 23:29", – заявили спасатели.

По данным пресс-службы МЧС РФ, возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.

Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) сейчас ведет разработку перспективной вакцины против COVID-19.

Горела крыша Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова. Google Maps

(Видео – Twitter телеканала 360)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в конце июня произошел взрыв газа в квартире жилого дома, после чего начался масштабный пожар. В результате ЧП несколько человек пострадали.