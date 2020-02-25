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25 февраля • обновлено в 22:28
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В России газопровод превратился в огненный факел: фото и видео зарева

4.9т
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В Пермском крае России 25 февраля прорвало магистральный газопровод "Прогресс". Столп огня поднялся высоко в небо.

Инцидент произошел в Горнозаводском районе в 18:46 по московскому времени (17:46 по Киеву). В результате происшествия пострадавших нет. Поврежденный участок восстанавливают, сообщает 360tv (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

360tv.ru/Telegram

"Сегодня в 18:46 по московскому времени в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", – заявили в компании "Газпром трансгаз Чайковский".

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

360tv.ru/Telegram

В региональном МЧС уточнили, что ведутся работы по ликвидации последствий возгорания. Задвижки на газопроводе перекрыты и новый газ не поступает, происходит догорание остаточного.

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

360tv.ru/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Екатеринбург №1/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Екатеринбург №1/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Пожар на газопроводе в Пермском крае

Екатеринбург №1/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января 2020 года в Махачкале взорвался газ в многоэтажном жилом доме. Тогда пострадали два человека, в том числе ребенок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
пожар взрыв газопровод
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Bruse Colin
Bruse Colin
Выжигают нечаяно вирус вместе с эвакуированными - ха и нет инфицированных вообще а остальных вылечили:-))
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пострадавших нет и быть не может - всех закапывают оперативно быстро и прямо на месте - бульдозерами - п а р а ш н о е стадо рабов должно только обслуживать путина и его шоблу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Телеканал One America News показал документальный фильм про расстрел «небесной сотни» во время Евромайдана в Киеве. Причём называется это «вооружённый госпереворот», свидетели говорят, что им давали приказ определить маршруты передвижения Януковича и уничтожить его, а расстреливали протестующих и сотрудников милиции грузинские снайперы. Кстати, про грузинских наёмников у нас уже были расследования несколько лет назад, когда они учили нацистских боевиков из «Азова» в тренировочном лагере «Патриот». Среди организаторов расстрела названы Саакашвили, Парубий, Пашинский, Наливайченко...
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Roma Roma, Я, что то пропустил? Зажгли огонь к ебелею ? )))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Великий Кормчий, припиZдок, ты хоть поинтересуйся, ЧТО ЭТО за канал. А я поинтересовался. Такая же помойка, как ваше РЕН-ТВ или рашатудей .
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