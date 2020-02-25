В России газопровод превратился в огненный факел: фото и видео зарева

В Пермском крае России 25 февраля прорвало магистральный газопровод "Прогресс". Столп огня поднялся высоко в небо.

Инцидент произошел в Горнозаводском районе в 18:46 по московскому времени (17:46 по Киеву). В результате происшествия пострадавших нет. Поврежденный участок восстанавливают, сообщает 360tv (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Пожар на газопроводе в Пермском крае 360tv.ru/Telegram

"Сегодня в 18:46 по московскому времени в Горнозаводском районе Пермского края на лупинге магистрального газопровода "Ямбург — Западная граница СССР" (Прогресс) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", – заявили в компании "Газпром трансгаз Чайковский".

Пожар на газопроводе в Пермском крае 360tv.ru/Telegram

В региональном МЧС уточнили, что ведутся работы по ликвидации последствий возгорания. Задвижки на газопроводе перекрыты и новый газ не поступает, происходит догорание остаточного.

Пожар на газопроводе в Пермском крае 360tv.ru/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае Екатеринбург №1/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае Екатеринбург №1/Telegram

Пожар на газопроводе в Пермском крае Екатеринбург №1/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января 2020 года в Махачкале взорвался газ в многоэтажном жилом доме. Тогда пострадали два человека, в том числе ребенок.

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