В России экстренно сел самолет с пассажирами: подробности ЧП

В понедельник, 30 сентября, в России совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Краснодара в Иркутск.
Авиалайнер компании "Уральские авиалинии" совершил вынужденное приземление в аэропорту Екатеринбурга из-за столкновения с птицей, передает "РИА Новости".
"Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар – Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту "Кольцово", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет удачно приземлился в аэропорту. Пассажиров должны отправить к пункту назначения резервным воздушным судном.
Российский самолет
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