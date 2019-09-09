В России дерево рухнуло на детей во время прогулки. Видео

В Краснодаре (Россия) на детей и воспитательницу детсада во время прогулки упало дерево.

Одного малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, у женщины диагностировали перелом ноги, сообщает прокуратура Краснодарского края РФ.

"Сегодня, 9 сентября в 10:20 часов на территории детского сада 48 (ул. Красная, 167) во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадало двое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также воспитательница, у которой диагностирован перелом ноги", – сказано в сообщении.

По данному происшествию органы прокуратуры начали проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Татарстане (Россия) на торжественное открытие нового детского сада пригласили подставных детей. При этом матерей с детсадовцами, для которых он строился, на праздник не пустили,

Также в одном из детских садов Благовещенска (РФ) на детей с потолка упали тяжелые куски штукатурки – пострадали три ребенка.

Еще в России ребенок убежал из детсада на игрушечной машине.

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