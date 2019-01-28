В Москве заживо сожгли школьника: ребенок умер

В Москве в понедельник, 28 января, умер 15-летний школьник, который получил ожоги 98% тела после того, как его "в шутку" облили керосином и подожгли товарищи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, у девятиклассника были диагностированы ожоги третьей-четвертой степеней, в том числе дыхательных путей, а также отравление продуктами горения. Его госпитализировали 24 января.

Инцидент произошел вечером в подъезде жилого дома, где, по данным следствия, парень находился с двумя подростками. На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Один из подозреваемых — 16-летней парень — был задержан 28 января. Его арестовали в столице РФ, сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Следователи получили данные о его причастности к поджогу, добавила она. По версии следствия, он был в подъезде вместе с потерпевшим, при этом о его мотиве не сообщается.

Напомним, недавно в сети появилось видео с камер наблюдения, на котором снято, как 15-летнего школьника подожгли его друзья.

Мальчика подожгли в подъезде жилого дома MR.ru

Обгоревшая одежда Наталья Белова, MK.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал из-за видео, на котором около 20 человек избивают трех подростков. Инцидент произошел в Твери. Толпа в масках и фанатских шарфах набросилась на мальчишек после того, как те конфликтовали с продавщицей одного из ларьков.

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