В Москве во время записи интервью прохожие кричали "Слава Украине!". Видео

В Москве группа подростков прокричала "Слава Украине!". Это произошло в момент записи интервью с журналистом.

Фрагмент разговора с шеф-редактором российского издания The Insider Романом Доброхотовым опубликовал на своей странице в Facebook корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Во время интервью Доброхотов рассказывал об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В этот момент сзади него проходила группа подростков, которые крикнули "Слава Украине!".

Цимбалюк начал говорить в ответ "Героям…", а российский журналист закончил фразу, сказав: "… слава!". Также он отметил с улыбкой, что, видимо, это "прогрессивный район". Украинский журналист признался, что даже растерялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине!".

Это вызвало бурную реакцию у российских пропагандистов.