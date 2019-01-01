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В Москве на людей рухнул мост: выяснилась причина жуткого новогоднего ЧП

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Причиной обрушения моста в московском парке Горького в новогоднюю ночь стали технические неисправности конструктивных элементов катка.

Как передает пресс-служба мэра столицы России, поломка оборудования произошла из-за того, что была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода.

ЧП с 5-метровым мостом произошло во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений. В результате повреждения получили 5 человек, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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В Москве на людей рухнул мост: выяснилась причина жуткого новогоднего ЧП

yaplakal.com

В Москве на людей рухнул мост: выяснилась причина жуткого новогоднего ЧП

yaplakal.com

В Москве на людей рухнул мост: выяснилась причина жуткого новогоднего ЧП

yaplakal.com

Как писал OBOZREVATEL, в Воронежской области Российской Федерации 21 ноября рухнул мост через реку Савала, в результате чего пострадали шесть человек.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
Новости РоссииНовый год-2019
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