В Кремле рассекретили детали встречи Путина и Трампа на саммите G20

Во время саммита G20 в Японии глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты в мире.

Также лидеры стран поднимут темы об Украине, Сирии, Афганистане и Венесуэле, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

С его слов, еще президенты обсудят иранскую проблему, но многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.

Отмечается, что Путин и Трамп будут беседовать в присутствии делегаций. Будет четыре-пять сопровождающих с обеих сторон, но список пока не раскрывается.

Ушаков добавил, что официальная встреча начнется 28 июня в 14:00 на "на полях" саммита G20 в Осаке. Место встречи выбирает США, приблизительное время переговоров один час.

"После завершения этого рабочего завтрака (первого заседания саммита G20 - Ред.) у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом… Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона… Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа, в три часа - второе рабочее заседание саммита", – подчеркнул помощник Путина.

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент не планировал посещение саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

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