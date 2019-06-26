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В Кремле рассекретили детали встречи Путина и Трампа на саммите G20

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Во время саммита G20 в Японии глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты в мире.

Также лидеры стран поднимут темы об Украине, Сирии, Афганистане и Венесуэле, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

С его слов, еще президенты обсудят иранскую проблему, но многое будет зависеть от того, как лидеры построят беседу.

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Отмечается, что Путин и Трамп будут беседовать в присутствии делегаций. Будет четыре-пять сопровождающих с обеих сторон, но список пока не раскрывается.

Ушаков добавил, что официальная встреча начнется 28 июня в 14:00 на "на полях" саммита G20 в Осаке. Место встречи выбирает США, приблизительное время переговоров один час.

"После завершения этого рабочего завтрака (первого заседания саммита G20 - Ред.) у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом… Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона… Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа, в три часа - второе рабочее заседание саммита", – подчеркнул помощник Путина.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Японии опровергло информацию о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит G20.

Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент не планировал посещение саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

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Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Теги
РоссияСШАЯпония
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну поговорят, расскажут друг другу по паре анекдотов. На этом всё и закончится. Никогда и ни о чём при Х..ле США не договорится с РФ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прокапало Ігор, Ага, поделят Мир пополам и разойдутся...
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CARGO 100
CARGO 100
В Кремле не могли сами рассекретить детали встречи !!! Это СБУ !!!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
CARGO 100, сто працентаф)).
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пор Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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