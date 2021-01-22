В Краснодаре после взрыва загорелся супермаркет, есть погибший. Момент ЧП попал на видео

В пятницу, 22 января, взорвался газовый баллон в супермаркете российского города Краснодар, в результате чего один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, об инциденте на улице Владислава Посадского стало известно в 19:26 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После взрыва начался пожар, который охватил 150 кв. м. Были эвакуированы 100 человек. Сейчас пожар локализован.

Отмечается, что в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон.

Сам момент взрыва удалось заснять очевидцам (внимание, присутствует нецензурная лексика, 18+):

(Видео – Telegram 360tv)

(Видео – Telegram Туподар Краснодар)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Татарстане на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв. Два человека погибли, еще один пострадал.