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31 декабря • обновлено в 18:46
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В канун нового года в России расстреляли полицейских: есть жертвы. Видео

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Во вторник, 31 декабря в Ингушетии (Россия), совершили нападение на пост ДПС. В результате стрельбы двое человек получили ранения и один умер на месте.

Как сообщает "Интерфакс", происшествие случилось в столице Магасе.

"Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался", – говорится в сообщении.

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Предварительно известно, что погибшим оказался старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев.

"По предварительным данным на правоохранителя сначала наехали на автомобиле, а потом добили ножом. Один из раненых предположительно гражданский. Один из нападавших Мизиев, погибший Кокорхоев", – пишет "Регион онлайн".

Нападение в Ингушетии

Нападение в Ингушетии

Twitter Baza

Также по нападавшим открыли ответный огонь. По разным данным погибли один или два нападавших.

Telegram-канал "112" пишет, что автомобиль с нападавшими врезался в пост, после чего злоумышленники вышли и зарезали одного полицейского, затем ранили второго и были обстреляны третьим.

После нападения на пост в Магасе в Республике Ингушетия въезд и выезд и регионального центра перекрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вооруженный мужчина напал на полицейских, пытаясь освободить задержанного.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Теги
Новости России полиция стрельба
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хороший подарок ватникам на НГ. Быть добру ;)
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