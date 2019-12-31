В канун нового года в России расстреляли полицейских: есть жертвы. Видео

Во вторник, 31 декабря в Ингушетии (Россия), совершили нападение на пост ДПС. В результате стрельбы двое человек получили ранения и один умер на месте.
Как сообщает "Интерфакс", происшествие случилось в столице Магасе.
"Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался", – говорится в сообщении.
Предварительно известно, что погибшим оказался старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев.
"По предварительным данным на правоохранителя сначала наехали на автомобиле, а потом добили ножом. Один из раненых предположительно гражданский. Один из нападавших Мизиев, погибший Кокорхоев", – пишет "Регион онлайн".
Нападение в Ингушетии
Twitter Baza
Также по нападавшим открыли ответный огонь. По разным данным погибли один или два нападавших.
Telegram-канал "112" пишет, что автомобиль с нападавшими врезался в пост, после чего злоумышленники вышли и зарезали одного полицейского, затем ранили второго и были обстреляны третьим.
После нападения на пост в Магасе в Республике Ингушетия въезд и выезд и регионального центра перекрыты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России вооруженный мужчина напал на полицейских, пытаясь освободить задержанного.
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