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10 марта • обновлено в 18:46
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Путин случайно пригрозил миру кровавой войной? Историк объяснил конфуз

2.2т
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Историк Станислав Кульчицкий заявил, что говоря в интервью ТАСС о популярном в России лозунге "Можем повторить", звучащего в контексте Дня Победы, президент РФ Владимир Путин "запутался в своей аргументации".

"Сначала он говорит о том, что лозунг можно трактовать по-разному, "мы потеряли 27 миллионов человек". Но где тот новый Гитлер, который угрожает России? Такого нет", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Историк указал на противоречия в словах главы Кремля. С одной стороны, он заявляет о колоссальных потерях, которые понесла страна в ходе войны, а с другой, обещает "повторить", "если кто-то посмеет сделать что-то подобное". "Создается искусственная ситуация: дескать, на нас собираются напасть, но тот, кто нападет, будет побежден, потому что мы можем повторить то, что сделали в 1945 году", – заметил Кульчицкий.

Владимир Путин

Владимир Путин

"И тут же он говорит: "мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся". А если не стремитесь, тогда зачем провозглашать такой лозунг – "можем повторить"?" – спросил историк.

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта вышла десятая часть интервью Владимира Путина ТАСС, посвященная теме Второй мировой войны. В ней президент РФ пояснил свое понимание популярного в России лозунга "Можем повторить".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Вторая мировая война Эксклюзив
Персоны
Станислав Кульчицкий Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России История
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кремль москва
кремль москва
"Историк" Станислав Кульчицкий может займешься изучением достижений май-д.а.у.на, успехах о.т.с.о.с.и.а.ции,шелковом пути,сранцевом газе, победах реформаторов,киборгов, урожае рапса,....расскажешь,на украине ведь живешь?
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