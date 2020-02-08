"Кремль готов к прорыву": в России рассказали подробности хитрой сделки по Донбассу

В рамках договоренностях по Донбассу, Кремль может пойти на значительные уступки по газу и открыть рынок для украинского бизнеса и украинской экономики.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, при этом Украина будет ограничена в кардинальных решениях своей внешнеполитической деятельности.

"Украинским олигархам сделан намек, что в случае решения конфликта на Донбассе на условиях, которые устраивают Кремль, бизнесу откроют российский рынок. Никто не собирается лишать Украину суверенитета, это заблуждение. Просто она будет ограничена во внешнеполитической сфере. Также никто не хочет лишать Украину безвиза, это даже на руку России. Много украинцев находятся на заработках, а значит, обществу труднее сопротивляться", – предположил он.

Война на Донбассе Хвиля

По словам Соловья, по задумке Кремля, Украина должна войти в т.н. Союзное государство, причем украинской элите будет обеспечена возможность вертикальной мобильности.

"Можно будет стать союзными чиновниками. Так что есть некоторые весьма привлекательные перспективы, которые сейчас раскрываются и объясняются на закрытых консультациях. Если же не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут. Обычная логика переговоров. В Москве считают, что готовы к прорыву по Украине, и в этом году его можно добиться", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Соловей рассказал о причине увольнения Владислава Суркова. Президент России Владимир Путин был очень недоволен работой.

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