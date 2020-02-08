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8 февраля • обновлено в 16:34
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"Кремль готов к прорыву": в России рассказали подробности хитрой сделки по Донбассу

2.7т
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В рамках договоренностях по Донбассу, Кремль может пойти на значительные уступки по газу и открыть рынок для украинского бизнеса и украинской экономики.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, при этом Украина будет ограничена в кардинальных решениях своей внешнеполитической деятельности.

"Украинским олигархам сделан намек, что в случае решения конфликта на Донбассе на условиях, которые устраивают Кремль, бизнесу откроют российский рынок. Никто не собирается лишать Украину суверенитета, это заблуждение. Просто она будет ограничена во внешнеполитической сфере. Также никто не хочет лишать Украину безвиза, это даже на руку России. Много украинцев находятся на заработках, а значит, обществу труднее сопротивляться", – предположил он.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Хвиля

По словам Соловья, по задумке Кремля, Украина должна войти в т.н. Союзное государство, причем украинской элите будет обеспечена возможность вертикальной мобильности.

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"Можно будет стать союзными чиновниками. Так что есть некоторые весьма привлекательные перспективы, которые сейчас раскрываются и объясняются на закрытых консультациях. Если же не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут. Обычная логика переговоров. В Москве считают, что готовы к прорыву по Украине, и в этом году его можно добиться", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Соловей рассказал о причине увольнения Владислава Суркова. Президент России Владимир Путин был очень недоволен работой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей
Место
Россия
Теги
Донбасс война Новости России
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Mega Death
Mega Death
Кто собирается договариваться с украинскими попрошайками? Есть условия , которые они должны выполнить. Пока не видно, чтоб они что то сделали после Парижа.
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Он Алекс
Он Алекс
Mega Death, попрошайки холопы крепостные на России стоят на коленях и записывают видео с мольбами к пугабычу- Путин памаги, барак развалился живем на вулице, администрация не помогает, партия «Единая Россия»ворует все и у всех ...
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Вася Дядя
Вася Дядя
Новый пророк Соловей, что он курит?
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Он Алекс
Он Алекс
Вася Дядя, курит соловьиный помет
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
И да, не учтены амбиции пана ЗЕ...
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