"И будет еще гордиться": политолог раскрыл главное преимущество России над США

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что единственное преимущество России в холодной войне с Западом состоит в силовом блоке.

"Вертикальная Россия, как и вертикальный Советский Союз, проигрывает комплексное соревнование с Западом по всем ключевым параметрам: экономика, финансы, культура, технологии, медиа", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Единственное, где у авторитарных режимов есть преимущество или, по крайней мере, баланс – это силовой блок. Америка может позволить себе потерять 5 тысяч человек, а Россия может позволить себе потерять 5 миллионов, и будет при этом еще и гордиться", – убежден политолог.

Владимир Путин на главном военно-морском параде Официальный сайт президента России

По его мнению, "Путин, вступая в ценностный конфликт с Западом, вынужден прибегать к милитаризму, к экспансии, к попытке раздавить, ущемить, унизить ту же Украину, или Грузию, или Прибалтику. Не важно".

Исходя из этого, Орешкин пришел к выводу, что "Путин ведет себя жестко, и будет вести себя еще более жестко, потому что у него нет других вариантов".

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Аркадий Бабченко, комментируя задержание шамана, который шел в Москву "изгнать Путина", назвал три варианта ухода нынешнего главы Кремля из власти.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.