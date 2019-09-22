Главная Новости
22 сентября • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"И будет еще гордиться": политолог раскрыл главное преимущество России над США

1.4т Читать материал на украинском

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что единственное преимущество России в холодной войне с Западом состоит в силовом блоке.

"Вертикальная Россия, как и вертикальный Советский Союз, проигрывает комплексное соревнование с Западом по всем ключевым параметрам: экономика, финансы, культура, технологии, медиа", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

"Единственное, где у авторитарных режимов есть преимущество или, по крайней мере, баланс – это силовой блок. Америка может позволить себе потерять 5 тысяч человек, а Россия может позволить себе потерять 5 миллионов, и будет при этом еще и гордиться", – убежден политолог.

Владимир Путин на главном военно-морском параде

Владимир Путин на главном военно-морском параде

Официальный сайт президента России

По его мнению, "Путин, вступая в ценностный конфликт с Западом, вынужден прибегать к милитаризму, к экспансии, к попытке раздавить, ущемить, унизить ту же Украину, или Грузию, или Прибалтику. Не важно".

Новости
Путину грозит "неприемлемый ущерб": в России назвали опасность для режима

Исходя из этого, Орешкин пришел к выводу, что "Путин ведет себя жестко, и будет вести себя еще более жестко, потому что у него нет других вариантов".

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Аркадий Бабченко, комментируя задержание шамана, который шел в Москву "изгнать Путина", назвал три варианта ухода нынешнего главы Кремля из власти.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дмитрий Орешкин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel