В Чечне пожар охватил крупнейший ТРЦ: видео огненного ада

В четверг, 19 сентября, в столице Чечни Грозном загорелся крупнейший торгово-развлекательный центр "Гранд Парк".

Об этом со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пожар возник в одном из магазинов. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара, которая вначале составляла 150 квадратных метров, возросла до 700.

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ Скриншот из видео

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ Соцсети

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ Соцсети

Отмечается, что здание смогли обесточить. На место прибыли спасательные службы, которые провели эвакуацию.

"На место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", – отметили в МЧС. ЧП присвоили 2 уровень сложности.

Для тушения пожара были привлечены 12 единиц техники и 50 человек.

В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торговый комплекс, площадь пожара — 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.



Подробнее: https://t.co/PLy20msG4V pic.twitter.com/BWTiAAtqcZ — Телеканал Дождь (@tvrain) September 19, 2019

В Грозном загорелся крупнейший в Чечне торгово-развлекательный центр.



Огонь охватил три этажа. На месте работают спасательные службы, по предварительным данным, пострадавших нет pic.twitter.com/SLfYww8EQG — Лентач (@the_lentach) September 19, 2019

В Грозном вспыхнул пожар в торговом центре "Гранд Парк"https://t.co/DJ0L1qCtdi pic.twitter.com/dh9YcT7wNR — РИА Новости (@rianru) September 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве загорелся торговый центр "Атриум".

Ранее Россию всколыхнула трагедия в Кемерово – там десятки людей погибли в горящем ТЦ "Зимняя вишня".

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