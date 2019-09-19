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19 сентября • обновлено в 21:45
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В Чечне пожар охватил крупнейший ТРЦ: видео огненного ада

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В четверг, 19 сентября, в столице Чечни Грозном загорелся крупнейший торгово-развлекательный центр "Гранд Парк".

Об этом со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям республики сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пожар возник в одном из магазинов. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара, которая вначале составляла 150 квадратных метров, возросла до 700.

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В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

Скриншот из видео

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

Соцсети

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

В Чечне загорелся крупнейший ТРЦ

Соцсети

Отмечается, что здание смогли обесточить. На место прибыли спасательные службы, которые провели эвакуацию.

"На место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", – отметили в МЧС. ЧП присвоили 2 уровень сложности.

Для тушения пожара были привлечены 12 единиц техники и 50 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве загорелся торговый центр "Атриум".

Ранее Россию всколыхнула трагедия в Кемерово – там десятки людей погибли в горящем ТЦ "Зимняя вишня".

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Место
Россия
Теги
Новости России ТРЦ пожар
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