В Чечне началась "зачистка" окружения Кадырова: что известно

В Чечне началась масштабная "зачистка" правящей элиты из окружения главы республики Рамзана Кадырова.

Как передает "Новая газета", среди задержанных якобы числятся глава МЧС Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие чиновники.

"Зачистки" начались еще в августе, спустя несколько дней после отставки мэра города Аргун Ибрагима Темирбаева. Кадыров был настроен против него еще с 2006 года, когда Темирбаев поддержал тогдашнего главу Чечни Ала Алханова.

Темирбаев "максимально неполиткорректно" высказывался о Кадырове и его семье в телефонных разговорах, которые якобы прослушивались.

Также в прошлом году были задержаны силовики из окружения Алханова Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев. Утверждается, что их пытали и последний якобы в итоге скончался.

Рамзан Кадыров ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чечни подростка унизили в прямом эфире за то, что он выступил против Кадырова и посмел его критиковать.

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