В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на людей: много раненых. Видео

В городе Шеки (Азербайджан) в субботу, 13 июля, перед Дворцом шекинских ханов упала ветвь 500-летнего дерева платан, которая нанесла травмы 19 иностранцам.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранение страны. Среди пострадавших оказались двое граждан РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Все туристы были доставлены в местную больницу. Отмечается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Платан в Азербайджане Sputnik/Nigar Maharram

Платан в Азербайджане haqqin.az

Платан в Азербайджане haqqin.az

Скриншот из видео

Скриншот из видео

На место происшествия прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

Отметим, историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ветка 500-летнего дерева упала во Дворце шекинских ханов в Азербайджане. Пострадали 19 человек, состояние четверых тяжелое. В числе пострадавших двое россиян, их состояние стабильное pic.twitter.com/vu5xbDtLkO — НТВ (@ntvru) 14 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в этот момент на нем находились люди.

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