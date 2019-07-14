В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на людей: много раненых. Видео

В городе Шеки (Азербайджан) в субботу, 13 июля, перед Дворцом шекинских ханов упала ветвь 500-летнего дерева платан, которая нанесла травмы 19 иностранцам.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранение страны. Среди пострадавших оказались двое граждан РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Все туристы были доставлены в местную больницу. Отмечается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Платан в Азербайджане
Sputnik/Nigar Maharram
Платан в Азербайджане
haqqin.az
Платан в Азербайджане
haqqin.az
Скриншот из видео
Скриншот из видео
На место происшествия прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.
Отметим, историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ветка 500-летнего дерева упала во Дворце шекинских ханов в Азербайджане. Пострадали 19 человек, состояние четверых тяжелое. В числе пострадавших двое россиян, их состояние стабильное pic.twitter.com/vu5xbDtLkO— НТВ (@ntvru) 14 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в этот момент на нем находились люди.
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