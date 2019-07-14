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В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на людей: много раненых. Видео

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В городе Шеки (Азербайджан) в субботу, 13 июля, перед Дворцом шекинских ханов упала ветвь 500-летнего дерева платан, которая нанесла травмы 19 иностранцам.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранение страны. Среди пострадавших оказались двое граждан РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Все туристы были доставлены в местную больницу. Отмечается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Платан в Азербайджане

Платан в Азербайджане

Sputnik/Nigar Maharram

Платан в Азербайджане

Платан в Азербайджане

haqqin.az

Платан в Азербайджане

Платан в Азербайджане

haqqin.az

В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на людей: много раненых. Видео

Скриншот из видео

В Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на людей: много раненых. Видео

Скриншот из видео

На место происшествия прибыли сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял ситуацию под личный контроль.

Отметим, историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в этот момент на нем находились люди.

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Место
Азербайджан
Тег
Новости России
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