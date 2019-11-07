Отмыл сотни миллионов: в Австрии поймали бывшего топ-чиновника из России

В Австрии по подозрению в масштабном отмывании денег вызвали на допрос бывшего директора департамента Министерства культуры Бориса Мазо.

Об этом в четверг, 7 ноября, со ссылкой на его адвоката Владимира Мусияку сообщают "РИА Новости".

Он опроверг задержание своего подопечного. "Мазо доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу – я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться", – рассказал адвокат.

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Как уточняет со ссылкой на Национальную полицию Испании "Европейская правда", россиянина будет допрошен в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Еще трех человек, причастных к делу, задержали в Испании.

Двое задержанных – граждане России, бывшая жена и сын российского экс-чиновника. Третий – испанский адвокат юридической фирмы в Марбелье.

"Считается, что отмывание денег произошло при покупке роскошной виллы в Марбелье по цене 4 миллиона евро, которая была оплачена средствами, вероятно, полученными преступным путем в родной стране бывшим высокопоставленным чиновником российского министерства", – отметили в испанской полиции.

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Мазо – фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест Мазо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

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