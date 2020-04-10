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10 апреля • обновлено в 22:32
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Даже пропагандисты высмеяли российский МИД и Лаврова

28.4т

Более недели назад США официально и публично обвинили Колю Мадуро и ряд его ближайших соратников в организации наркотрафика, часть из которого нацелена на США. Тогда было отмечено, что благодаря преступной деятельности правительства Венесуэлы, на территорию США были доставлены тонны кокаина.

К таким обвинениям стоит относиться серьезно деятелю любого масштаба, от Мадуро до Путина. Ведь публичное обвинение, сделанное официальными лицами США, это уже не просто "черная метка", а пуля, выпущенная из ствола, и в конце концов, она достигнет своей цели. Участие в наркотрафике Штаты воспринимают как абсолютное зло и если обвинение оглашено, то обвиненный либо окажется на скамье подсудимых, либо будет уничтожен физически, хотя может и "наложить на себя", что бывает гораздо реже.

В этот раз все было очень серьезно, потому что с одновременными обвинениями выступило как министерство юстиции США, где Мадуро был назван "Бывшим президентом Венесуэлы", так и генеральный прокурор США Уильямом Барром, который прямо сказал о том, что режим Мадуро погряз в преступности и коррупции, в результате чего – сросся с наркокартелями и осуществляет поставки кокаина в США. Это уже не черная метка, а настоящий билет в одну сторону.

И вот последовало продолжение этих заявлений. На недавнем брифинге в Белом Доме глава Пентагона Марк Эспер сообщил журналистам о том, что в начале месяца принято решении о начале операции по пресечению наркотрафика из Венесуэлы, и она будет осуществляться, в том числе, вооруженными силами США.

В частности, в район развертывания уже выдвинулись три эсминца класса "Арли Бьорк" и отряд самолетов морской разведки и наблюдения Р-8 "Посейдон". Кроме того, в состав этого соединения входит группа спецназа, для проведения операций как на море, так и на суше, если того потребуют обстоятельства. Надо заметить, что Вашингтон уже анонсировал участие в операции военных и других профильных специалистов из 22 стран мира, заинтересованных в уничтожении каналов поставок кокаина.

На самом деле, именно эта новая группа, которая выдвинулась в Карибское море, не единственные силы в регионе. Там уже развернута крупная сухопутная группировка, в частности – на территории Колумбии. Но как отмечают наблюдатели, в ее составе никогда не было тяжелых, ударных систем вооружений, которыми безусловно являются эсминцы.

Это наталкивает на мысль о том, что командование операции предполагает, что вооруженные силы Венесуэлы, которые как раз и контролируют механизм поставки наркотиков, могут оказать активное вооруженное противодействие, с целью прикрытия своих поставок, и вот для этого как раз и нужны эсминцы, которые легко упокоят весь флот, а если нужно – и авиацию Венесуэлы в легком и непринужденном стиле.

Собственно говоря, это привет Мадуро, которому дают понять о том, что бряцать железом для поддержки картелей у него не получится. Что еще следует отметить. Развертывание началось сразу после того, как Путин стал упрашивать Трампа стать посредником в переговорах с Саудовской Аравией. Трамп согласился при условии того, что Москва убирается из Венесуэлы. Та пообещала, а теперь, когда корабли ушли в операционную зону, все стало очевидно. Американцы имели в виду не только российские нефтяные интересы в Венесуэле, но и взаимодействие в плане наркотрафика.

И вот кто-то в Москве, узнав об этом, громко гаркнул: "На это я пойтить не могу!". В итоге, к микрофону выпустили Машу Захарову, которая сказала дословно следующее:

"Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы".

В переводе на не закоксованный язык это означает следующее: "Мы же только про бизнес с нефтью договаривались, а про бизнес с коксом – нет!" Ну а если вовсе по простому, то Маша просто растерянно пролепетала: "Где же я теперь харчеваться буду?".

Российская же пресса привела и реакцию самого Мадуры на эту ситуацию и была она такой:

"Мадуро назвал угрозы США действиями времен Дикого Запада и заявил, что за него вступятся военные и народ в случае американской агрессии. Мадуро также отверг обвинения правительства США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет".

В этом заявлении улавливается нечто знакомое. Каждая упоротая дрянь очень любит делать заявления от народа. То есть, родственники Мадуры становятся миллиардерами, народу банально нечего есть и этот народ "грудями" станет за наркобизнес водителя трамвая, которого занесло в наркобароны, а заодно и президенты? Похоже на то, что Коля сам снимает пробу с каждой партии, поэтому его так и штырит во вселенских масштабах.

С другой стороны, у него уже нет выхода. Ему теперь предоставлено два выхода: либо в морг, под любым предлогом и по любой причине, либо на скамью подсудимых в США, поскольку там его не считают президентом, а потому – не признают его дипломатического иммунитета. Вполне возможно, что спецназ, входящий в ударную группу, как раз и получил задачу притащить усатого наркобарона живым или сделать его клиентом морга, если с этим не сложится.

В общем, Москва засветилась здесь в самом неприглядном виде. Это как раз тот случай, когда лучше жевать. Ведь можно защищать Асада, что-то там рассказывая о легитимности, или даже Кима. Это выглядит мерзко, но там хоть можно придумать какую-то красивую легенду для своих действий, а вот осуждать операцию по прекращению наркотрафика – нонсенс. Такого не могла себе позволить ни одна вменяемая страна, а уж тем более – постоянный член совета безопасности ООН. МИД РФ просто своими руками или вернее, своей же Машей, опустил уровень РФ еще ниже, хотя и до этого – плинтус остался где-то вверху.

Даже сама российская пресса, хоть и сдержанно, но троллит собственный же МИД. Вот как это выглядит.

"Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле".

Это – уровень троллинга для людей, понимающих тонкости дипломатической игры и главное – помнят историю, поскольку аналогия с Норьегой тут просто убийственная. Ну а для тех, кто этого не знает, в этом же материале – другой абзац:

"МИД России, напомним, оказался в центре скандала из-за попытки контрабанды 4 центнеров кокаина дипломатической почтой из посольства в Аргентине в 2016 году.

Расследование дела было завершено в октябре прошлого года. Обвиняемым оказался завхоз бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов. Вместе с ним на скамье подсудимых – бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), а также бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов".

В общем, даже на самой Московии до многих доходит причина такой "озабоченности" МИДа РФ и лично товарища Захаровой. Потихоньку там процесс начинает свое движение. Медленно, но начинает.

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Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Мировые цены на нефть российская экономика
Персоны
Николас Мадуро Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Срасея всегда всяких да-унов тиранов поддерживает. Ищет своих на мировом дне стран отбросов
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К. Алла
К. Алла
Только идиот не поймет, что борьба с наркотрафиком это только предлог. Американцы всегда врут, стоит ли удивляться. "Развертывание началось сразу после того, как Путин стал упрашивать Трампа стать посредником в переговорах с Саудовской Аравией. Трамп согласился при условии того, что Москва убирается из Венесуэлы." И Путин, и Трамп все время докладываются идиотусу... в его мечтах.
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тимчук нина
тимчук нина
К. Алла, А все таки , как быть с нефтетрафиком, ?Он есть или нет?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В штатах сланцевая нефть создаёт массу проблем экономического плана. Но очень рядом со штатами есть Венесуэла с САМЫМИ БОЛЬШИМИ в мире запасами нефти, втрое больше, чем у саудитов! И америкосы уже 15 лет пытаются прибрать эту нефть к рукам. Это как "внедрение демократии" во Вьетнаме!! Вот и вся сказочка, детки!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kuksov Michael,...и тоннами муки волшебной,да,куксок гуано?
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