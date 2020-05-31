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31 мая • обновлено в 10:15
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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Все статьи автора

Успех Илона Маска: подлинная история без руссофобии

1.4т

(статья из газеты "Скрепа", автор неизвестен)

В свое время Рогозин справедливо указал американцам, что сами они, без нашей поддержки, могут запускать людей в космос только с помощью батута.

Успех Илона Маска: подлинная история без руссофобии

Понимая, что президент Путин абы кого не назначит, потому к словам такого человека надо прислушиваться, НАСА создало специальное батутное подразделение. Здравомыслящие, настроенные на сотрудничество с Россией американцы, конечно, отнеслись к программе скептически — понимали, что без советов Рогозина и российской техники в космической сфере им не обойтись, никакие батуты не помогут. Но русофобы в Конгрессе и Госдепартаменте добились финансирования батутной программы, на мысе Канаверал начались интенсивные тренировки. НАСА рапортовала об успехах.

У американцев довольно примитивное чувство юмора и плохое образование – они просто не поняли, что слова Рогозина о батутах – добрая дружеская шутка. Запустить человека в космос с помощью батута невозможно. И хотя руководство НАСА, не понимая этого, вкладывало в батутную программу все новые миллиарды, она скоро должна была закончиться ожидаемым фиаско. Инженеры НАСА уже собирались просить российское гражданство – гражданство страны, являющейся лидером в развитии высоких технологий. А американская космическая программа – этот исторический курьез — все знают, что на Луне американцы не были, а снимали все в Голливуде – была бы закрыта навсегда.

Но тут вмешалась геополитика. Президент Трамп – хороший, в общем, человек, расположенный к России и к президенту Путину – опрометчиво затеял торговую войну с Китаем. Так бывает, если не посоветоваться вовремя с Захаровой или хотя бы с Лавровым. А затеяв, того не учел, что батуты в США поставляются как раз китайскими фирмами. На мысе Канаверал прыгать вверх стало не на чем. В отчаянии, чтобы не допустить триумфа России, а точнее, чтобы скрыть этот триумф, реакционные круги США вынуждены были поручить давнему платному агенту разведки Илону Маску – он начал служить там одновременно с Биллом Гейтсом — срочно изготовить взамен батута пилотируемый космический корабль. Приказ он выполнил – чего не сделает буржуазия за лишний доллар! — еще раз доказав, что американский империализм интересует только прибыль и власть над народами и что для достижения своих русофобских целей он не остановится ни перед чем.

Но недолго осталось радоваться реакционным кругам Запада. Люди доброй воли, сплотившись вокруг Владимира Путина, дадут им отпор. А скоростные поезда на гужевой тяге – на РЖД назначается сын Рогозина — будут нашим достойным ответом пресловутому Илону Маску.

P.S. Наученный горьким опытом, когда подобные тексты уже принимались за чистую монету, автор чистосердечно признается в том, что все это шутка. Ну, кроме скоростных поездов на гужевой тяге.

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Политический блог
Персоны
Илон Маск Владимир Путин
Теги
ракеты космос
Источник
Источник: Эхо Москвы
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