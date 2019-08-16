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Упал в яму с кипятком: в России халатность властей чуть не убила ребенка

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В российском городе Омск ребенок свалился в яму с кипятком, образовавшуюся после прорыва теплосети.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следкома РФ, мальчик получил множественные ожоги.

"26 июля 2019 года в тепловой сети, принадлежащей коммерческой организации и проходящей вблизи дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, возник прорыв горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Ввиду неустранения аварии лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловой сети, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-тилетний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела", – сказано в сообщении.

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На данный момент мальчик проходит лечение, угрозы жизни для него нет.

Правоохранители начали вести расследование, начав уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Прорыв теплосети в Омске

Прорыв теплосети в Омске

Скриншот

Как сообщает OBOZREVATEL, в России мужчина избил ребенка, который случайно наехал на велосипеде на другое дитя.

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Место
Россия Омск
Теги
пострадал ребенок ребенок Новости России
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