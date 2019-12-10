Умер бывший мэр Москвы и друг Путина

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на близкое окружение экс-мэра, он находился в Европе. Позже стало известно, что операцию проводили в немецком Мюнхене.

Юрий Лужков и Владимир Путин "Ведомости"

Позже в Telegram-канале Baza уточнили, что Лужков скончался утром 10 декабря в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн". По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Экс-мэр не смог выйти из состояния наркоза.

По словам источников в окружении Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама она сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил Москвой 18 лет. 28 сентября 2010 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семье Лужкова в Twitter.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2019 г.

Семья Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии. После этого тело бывшего мэра Москвы доставят в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в субботу, 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

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