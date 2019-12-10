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10 декабря • обновлено в 12:09
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Умер бывший мэр Москвы и друг Путина

13.3т
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На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на близкое окружение экс-мэра, он находился в Европе. Позже стало известно, что операцию проводили в немецком Мюнхене.

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Юрий Лужков и Владимир Путин

Юрий Лужков и Владимир Путин

"Ведомости"

Позже в Telegram-канале Baza уточнили, что Лужков скончался утром 10 декабря в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн". По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Экс-мэр не смог выйти из состояния наркоза.

По словам источников в окружении Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама она сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил Москвой 18 лет. 28 сентября 2010 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семье Лужкова в Twitter.

Семья Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии. После этого тело бывшего мэра Москвы доставят в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в субботу, 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Юрий Лужков Сергей Собянин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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bel serg
bel serg
Еще один "духовный" лапти скинул. Годится.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
bel serg, надеюсь, в этом уходящем году, еще не последний. В любимом Крыму его похоронить, стоя, вверх ногами)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отличная новость! ПутЕн следующий!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Koзeл Koзлoвич, В рeзyльтате пoдpыва на нeизвеcтном взpывнoм устpойстве пoгибли тpoе вoeннoслужащих Объeдинeнных cил....З СВЯТОМ!!
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1
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
К кобзону отправился, гнида а кепке.
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5

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