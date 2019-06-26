Ультиматум НАТО: Россия пригрозила военными мерами

В России примут военные меры, если НАТО воплотит угрозы в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения. Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры", – отметил дипломат.

Замминистра жаловался, что в НАТО взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией: сдерживание в сочетании с диалогом.

"Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации", – угрожал Рябков.

По словам российского дипломата, заинтересованность альянса в обсуждении проблематики вокруг Украины в рамках Совета РФ-НАТО "вовсе не означает, что Москва будет готова это делать". Он добавил, что Москва изучает намерения НАТО в связи с ситуацией по ДРСМД и готова ко всем вариантам развития.

НАТО

"Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы НАТО сформулируют на эту тему (о мерах по России в связи с ситуацией по ДРСМД). Мы готовы к любым вариантам, ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, (ляжет) на США и их союзников по альянсу. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", – подытожил Рябков.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что придется ответить мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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