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Галина Остаповец
Галина Остаповец
ЖурналистВсе статьи автора

Украина гордо отстаивает свою независимость, а Лукашенко унизил собственную армию — первый руководитель Беларуси

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Несколько раз за последние месяцы встречались между собой президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин, чтобы решить, как же дальше будет функционировать Союзное государство России и Беларуси.

Сможет ли Владимир Путин "поглотить" Беларусь, чтобы остаться при власти в 2024-м году, почему Лукашенко только ускоряет это решение и как Украина оказалась успешнее – в интервью OBOZREVATEL рассказал первый руководитель Беларуси Станислав Шушкевич.

– Какие сейчас отношения между Россией и Беларусью?

– Продолжая тенденцию самовосхваления Путина, который сказал, что распад СССР – это трагедия советского народа, а он хочет быть собирателем земель русских, то Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси. Хотя никаких шагов, кроме пустых разговоров, к этой независимости я не вижу. У нас продолжается насильственная русификация, мы платим большие проценты за российские кредиты, так что нечего нас упрекать в нахлебничестве.

Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич

Газета.Ру

А ведь Лукашенко сам пошел на эти кредиты, ради спасения своей власти. Другого выхода у него не было. Россия дала деньги с трудом, да и еще под большой процент. Короче говоря, идут разные разговоры и все восхваляют сами себя, но продолжается одна линия – Беларусь превращается в колонию России.

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Беларусь становится колонией

Лукашенко этого не видит, он захлебывается своей якобы "независимостью". Хотя должна быть нормальная государственная политика, направленная на взаимные интересы Беларуси и России.

А некоторые уродливые формы уже стали нормой, например Союзное государство обеих стран. Это какая-то чепуха в рамках СНГ и очередная дребедень. Вот такими я вижу эти отношения, и пока твердость поступков не сменят эту безалаберщину, думаю, что у Беларуси дела будут обстоять неважно. Средняя зарплата у нас в 3 раза меньше, чем в Латвии, Литве, Эстонии, которые стартовали с худших условий, чем мы в начале 90х.

– Тем не менее, за последние месяцы Лукашенко встречался с Путиным уже несколько раз и они все никак не могут договориться, как же будет функционировать это Союзное государство.

– Слушайте, а зачем встречаться Лукашенко с Путиным? Встречаться между собой должны профессионалы. Есть же премьеры в конце концов. Лукашенко – невежда в области экономики и он это неоднократно подтверждал. Почему у нас нет нормальных деловых переговоров на уровне премьеров? Все эти показухи для того, чтобы восславить Лукашенко и Путина. Мало того, что они на лыжах вместе катаются и "принимают холодный душ", так они еще гоняют государственные самолеты и систему обслуживания. Это просто недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

– Во время каких-то переговоров с Украиной, Россия вела себя не лучше, чем сейчас с Лукашенко.

– Вы абсолютно правы! Россия также великодержавно ведет себя с Украиной, как и с Беларусью. Причем, что с Украиной она дошла до такой наглости, что дальше было некуда. Пропагандистские средства массовой информации и дальше ведут наглую пропаганду, чтобы люди привыкали к мысли: в Украине – плохо, а в России – хорошо.

– Белорусов устраивают такие отношения с Россией?

– Нормального человека это не может устраивать. Но если человеку грозит увольнение с работы за то, что он говорит то, что ему не нравится, то, что он может сказать? Те немногие белорусы, которые ездят за границу за покупками в Польшу или в Украину, видят, как живут в других странах. Таких обмануть уже трудно. Но это очень малый процент. А пропаганда говорит о том, как плохо в Украине и как хорошо в России, значит давайте ориентироваться на Россию.

Думаю, что большинство белорусов стремится к Европе, но по опросам это малое количество людей. В плане информации белорусы ориентированы на телевизор, они считают, что живут хорошо и больше ни на что не претендуют. Есть и такие, кто считает, что войны нет, и это уже хорошо.

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Формально Союзное государство уже создано и существует. Но лично я ощущаю от этого большие сложности. Я когда лечу через Москву, то должен получить там свой багаж, пройти таможенный досмотр, и только потом сдать его снова. И что дало это Союзное государство? Ничего, кроме чепухи и объявления, что граждане Союзного государства проходят через ворота №3, а остальные граждане – через нормальные ворота. Больше я не знаю никакой пользы.

– Когда Лукашенко подписывал соглашение о Союзном государстве в 1996-м году, он серьезно верил, что сядет на место тогдашнего Бориса Ельцина?

– У Лукашенко было много порывов, он вообще чувствует себя таким умным и образованным, что просто стыдно смотреть. Он путается в элементарных вещах в теории экономики и культуры. Да, он ездил по России и был убежден, что поскольку Ельцин демократичный президент и слабо держится за власть, то он может претендовать на его пост. Ну ему нос утерли. Ему не ровняться с мощью российского КГБ – Путин его не заметил, как мелкую козявку.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин

– Есть мнение, что Путин будет давить на Беларусь, чтобы согласовать все формальности по поглощению страны и решить свой вопрос на выборах в 2024-м году?

– Абсолютно однозначно, что он к этому стремится, не глядя на все свои лозунги о его независимости. Российское влияние в Беларуси все время усиливается. А если Путин прижмет краник, то придется Лукашенко соглашаться на любые условия, в том числе и на его прямое правление и присоединение Беларуси в качестве республики. У Лукашенко не будет иного выхода. Тем более, что каждый его шаг направлен на усиление российского влияния.

– Аналитики часто говорят, что Россия может попытаться военным путем аннексировать какую-то часть Беларуси, чтобы влиять на нее и таким способом.

– Этого абсолютно незачем делать, потому что, раскрыв рот от радости, Лукашенко приглашает сюда воинские части участвовать в парадах на 3 июля, дату освобождения Минска от фашистской оккупации. Тут не надо никакой агрессии: россиян в Беларусь приглашают с их техникой и их знаменами.

Если Украина гордо отстаивает свою независимость, то Лукашенко унизил собственную армию, хотя он везде и заявляет о ее независимости.

У нас даже язык белорусский в армии отсутствует. Все команды и все делопроизводство ведется на русском языке, и никаких шагов к самостоятельности нет. Тоже самое с автокефалией. Украина правильно поступила, сказав, должна быть собственная автокефальная церковь, как в 15 других государствах. А у нас благодарят и кланяются в сторону Кирилла. Это явно непотребная вещь и недостойная.

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– Насколько российские спецслужбы внедрены в белорусские?

– Раньше это была едина спецслужба. Но у России достаточно агентов влияния. Этот коэффициент у нас гораздо выше, чем в Украине.

– Если в Украине с этим борются, то как в Беларуси?

– У нас тоже постоянно идут разоблачения и этими разоблаченными чиновники оказываются назначенцы Лукашенко. Но он тогда молчит, что это он их назначал. Коррупция в системе безопасности и предательство в Беларуси не разоблачаются, об этом не говорят. А беспредел этих органов на лицо. Они творят, что хотят.

– Политические обозреватели часто пишут о заигрывании Лукашенко с Европейским союзом и даже с Китаем.

– Давайте разделим, ведь от такого заигрывания есть определенные выгоды. Китайцы в Беларуси очень мудро себя ведут: у них есть льготное налогообложение, у нас много китайских автомобилей, которые хуже российских. Но вы назовите мне одно действие Лукашенко направленное на реальное сближение с Европой? Таких действий нет.

– Упрощение визового режима, например.

– Упрощение виз – это европейская инициатива, направленная на расширение туризма. Человек может пребывать на территории Беларуси 5 дней, если прибыл самолетом. Но наши авиакомпании очень дорогие, ими редко пользуются. Вильнюс называют Минск-3 потому что там гораздо дешевые билеты и нам гораздо выгодней проехать туда автобусом и там сесть на самолет. Это будет дешевле, чем лететь напрямую из Минска.

Поэтому, кроме слов Лукашенко, больше нет никаких действий для упрощения визовых отношений с ЕС.

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– Европейские лидеры называют Лукашенко последним диктатором Европы. Это справедливая оценка?

– Да, это справедливая оценка. Но есть цивилизованные и образованные диктаторы. К таким я бы отнес сегодняшнего правителя Азербайджана, недавно умершего Ислама Каримова и высокообразованного Назарбаева в Казахстане, а не необразованного Лукашенко, которые причастен к исчезновению наших замечательных политиков.

– Какие у вас с ним личные отношения?

– У меня нет с ним никаких личных отношений, потому что я по-другому воспитан и у меня не может быть отношений с человеком такого уровня образованности. Сам же Лукашенко учиняет всякие безобразия по отношению ко мне. Я единственный член Академии наук, который не получает членкоровских, у меня пенсия сведена к минимальной, а надбавки которые положены, все ликвидированы указами Лукашенко. Никто не может этого исправить и я даже не могу обратиться в Конституционный суд. Таково у нас законодательство. Если говорить о личном отношении, как человек Лукашенко – мерзость, но я научился уходить и не претендую на что-либо. Когда я здоров, то могу читать лекции и неплохо зарабатывать.

Были даже попытки меня посадить, но не увенчались успехом, благодаря моему адвокату и видеозаписям о моей невиновности.

– Есть альтернатива Лукашенко в Беларуси?

– Сколько угодно, это не проблема вообще. Опыт управления государством есть у многих, но образованные люди были вынуждены покинуть Беларусь, и находятся сейчас за рубежом.

– Если бы Лукашенко завтра не стало, кто стал бы на пост вместо него? Существует ли какая-то процедура приемничества власти?

– Вы знаете, это пародия на преемничество. Человек же должен пройти какую-то школу. Вряд ли Лукашенко знает что-то о табелях и рангах, нужно иметь какое-то отношение к управлению. У нас даже нет первой леди.

– Что вы думаете о России?

– Как много в России живых, образованных людей и досадно, что интеллигенция не осознает, что должна играть важную политическую роль. Был царизм, потом коммунизм, теперь путинизм. Я думаю, что разум проснется.

Но нужно разделять два понятия — Кремль и Россия. Россия — это народ и интеллигенция, а Кремль — это Путин и шайка, которая вокруг него. Были и другие шайки вокруг Кремля. На сегодня я кремлефоб, когда был Ельцин, то я был кремлефилом. Поддерживал его политику. Ельцин уважал национальные интересы республик и наций, входящих в состав России. А сейчас мы имеем малограмотного человека, который уважает кагебешные правила. Ему не чужды бандитские и хулиганские действия. Нынешняя власть в Кремле не соответствует интересам России. Но пусть Россия сама в этом разбирается.

– Куда Путин ведет свою страну?

– Хочет, чтобы Россия была империей, а он были императором. Это бонапартизм, по росту и по желаниям он сторонник империи. В России убивают политиков, а что в Чечне вытворяет Кадыров, отец которого уничтожал русских всеми доступными ему средствами? Разве там действует российская конституция? Нет, там совершенно другие правила, и Кадырову все прощается. Россия будет искать пути выхода из этого кризиса, пока не повзрослеет политическая интеллигенция.

Новости
России дали последний шанс

– Как Украина смотрится из Беларуси?

– Знаете, я счастлив, что Украина смотрится иначе. Когда бываю в Украине, в Каневе, Киеве, Одессе, то я горд, что вы сохраняете человеческое достоинство в процессе решения сложных политических вопросов. Как вас обругивают российские сайты — это трудно передать. Куда не тронь, как обругивают Порошенко, кандидатов в депутаты — это страшное дело. Это унизительно для представителей такой большой и гордой страны, как Россия. Нужно не иметь уже никаких остатков совести, чтобы так лгать об Украине.

– Во время активной фазы войны на Донбассе в Украине часто говорили о военной угрозе со стороны Лукашенко, если бы Россия этого захотела.

– Думаю, этого бы не произошло. Лукашенко говорит, что никогда не бросит камень в русского, точно так же я уверен, что нет ни одного белоруса, который бы сделал это в отношении украинца. Не думаю, что со стороны Беларуси к Украине исходит какая-нибудь угроза.

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Автор
Галина ОстаповецГалина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеВойна
Персоны
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоСтанислав Шушкевич
Место
Беларусь
Теги
РоссияНовости России
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Руденко Андрей
Руденко Андрей
Тинин Алексей, приедь ко мне толчок помой за миску баланды и рюмки бояры,я тебе больше не заплачу из принципа,ты на большее не достоин.а всё к этому идёт
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Беларусам сейчас платят в Москве и Питере по высшей ставке - а вонючих хохлов -ценят хуже молдован... Потому-что хохол за 5 лет отупел - и зубы у него жёлтые и гнилые...
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Северг Олег
Северг Олег
Вот же у людей всё к верх тормашками в головах. Интересно как у них в их воспалённом сознании уживаются факт того как госдеп США по звонку приказывает снять / назначить прокурора и полная зависимость от траншей и кредитов и всякой мелкой европейской и польской шушеры и утверждение о "гордом отстаивании независимости " ? Ведь как то же уживается. Просто хохлы коллективно спятили. Такое посмешище вся эта украина.
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Руденко Андрей
Руденко Андрей
Тинин Алексей, а мне почемуто тебя совсем не жалко
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Северг Олег, Не понимай хохла-а просто посылай.... Эта нация деградировала за 5 лет -как за 20.... Умные съеблись...Пенсионеров жалко...
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