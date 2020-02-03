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3 февраля • обновлено в 22:14
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Угрожал детям топором: в России мужчина до смерти забил педофила

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33-летний житель Уфы Владимир Санкин забил педофила до смерти, но суд решил отправить его под домашний арест.

Как передают российские ресурсы, вечером 30 января к мужчине подошёл 14-летний мальчик и попросил о помощи, сообщив, что незнакомый мужчина заманил его с другом в квартиру и пытался изнасиловать.

Педофил угрожал зарубить детей топором, если те не будут делать то, что он говорит. Одному из мальчиков удалось убежать.

Санкин спас второго ребёнка и решил выяснить отношения с мужчиной. Вскоре завязалась драка, мужчина бил извращенца руками, ногами и палкой. От полученных травм он скончался, "скорая" не успела его спасти.

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Погибший оказался 54-летним местным жителем, который уже был судим за "преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".

Санкина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Его посадили под домашний арест, расследование продолжается.

Иллюстрация

Иллюстрация

vesty.co.il

Как писал OBOZREVATEL, на Одесщине суд приговорил 63-летнего педофила, который летом прошлого года изнасиловал 9-летнего мальчика, к 11 годам тюрьмы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Уфа
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иванов вова
иванов вова
Правильно сделал, таких тварей только убивать и надо,!!!!!!!
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
иванов вова, Справедливо,полностью согласен.
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