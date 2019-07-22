Ударил мороз до -28: выяснились новые детали гибели группы Дятлова

В сети опубликовали документы о погоде на перевале Дятлова, которая стояла в день массовой гибели там туристов в феврале 1959 года.

Их обнародовал блогер Валентин Дегтерев на платформе для социальной журналистики "Конт". По его словам, выписка сделана на основании сводок метеостанции Бурмантово.

Согласно таблице, в ночь гибели туристов, 2 февраля, температура значительно понизилась, до 28,8 градуса ниже нуля. Шел небольшой снег. При этом скорость ветра не превышала 6 метров в секунду. Эти данные говорят о том, что никакого ураганного ветра в ночь гибели туристов над перевалом не было.

Перевал Дятлова Архивное фото

Далее отмечено, что общая толщина снежного покрова достигала отметки в 26 м. Это опровергает предположения, что в день, когда погибла тургруппа, был сход снежной лавины или произошел так называемый сдвиг снежной плиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что группу туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году на Урале могла погубить редкая болезнь, которой чаще всего страдают жители севера.

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