Ученые сделали скандальное заявление о перевале Дятлова

Причины гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году не могли быть естественными.

К такому выводу пришли в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге, передает "URA.RU". Прокуратура Свердловской области попросила учених восстановить обстановку, которая была на перевале в феврале того года.

"Нас попросили предоставить информацию о ситуации на перевале Дятлова на 1 февраля 1959 года. Причем требуются доказательства того, что все произошло по естественным причинам", –заявили в институте.

"Мы до сих не можем дать ответ. Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс. Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм", – добавили в УрО РАН.

Перевал Дятлова КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась новая "ядерная" версия гибели группы Дятлова, которая может быть связана с КГБ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.