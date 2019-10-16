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16 октября • обновлено в 07:09
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Ученые сделали скандальное заявление о перевале Дятлова

1.6т Читать материал на украинском

Причины гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году не могли быть естественными.

К такому выводу пришли в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге, передает "URA.RU". Прокуратура Свердловской области попросила учених восстановить обстановку, которая была на перевале в феврале того года.

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"Нас попросили предоставить информацию о ситуации на перевале Дятлова на 1 февраля 1959 года. Причем требуются доказательства того, что все произошло по естественным причинам", –заявили в институте.

"Мы до сих не можем дать ответ. Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс. Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм", – добавили в УрО РАН.

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась новая "ядерная" версия гибели группы Дятлова, которая может быть связана с КГБ.

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Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
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