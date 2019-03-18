"Убило НЛО!" В сети всплыло неожиданное признание прокурора о тайне перевала Дятлова

Интерес к гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году возобновился в 1990-х неспроста. Толчком стало развитие версии о возможном воздействии НЛО.

В частности, исследователь этой темы Станислав Богомолов выпустил статью под названием "Тайна огненных шаров". Изюминкой текста стало интервью с прокурором Львом Ивановым, который вел дело о гиблеи Дялова — тот уверял, что группу как раз сгубило НЛО, делает экскурс в историю "Газета.ру".

"Одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами, или при контакте. Это загрязнение превышает, как я уже указывал, норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами. Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была во много раз большей", — такие показания в 1959 году дал главный радиолог города.

Перевал Дятлова Архивное фото

"У меня свое объяснение случившемуся. Можете вынести в заголовок "Прокурор-криминалист считает, что туристов убил НЛО!", — сказал тогда прокурор.

Он утверждал, что именно это явление убило дятловцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор на печально известном перевале на Северном Урале (Россия), который забрал жизни девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в 1959 году, постоянно происходят инциденты с летальным исходом.

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