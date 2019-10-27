Убил на кухне: в России 12-летний расправился с собственной матерью. Фото и видео

В Санкт-Петербурге (Россия) в ночь на 27 октября произошло жестокое убийство – подросток зверски расправился с собственной матерью.

По предварительным данным, 12-летний мальчик поливал свою мать кипятком из чайника и вырезал ей части тела одним из острых предметов – на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Установлено, что у мальчика есть брат-близнец. Предположительно, тот наблюдал за всеми изуверствами брата. Оба ребенка — умственно отсталые, а семья состоит на учете. В квартире в полупьяном и шоковом состоянии находился отец. Он после всего произошедшего позвонил своим родителям, а уже те вызвали на место полицию.

В настоящий момент на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, а с детьми работают психологи.

Как сообщает Telegram-канал Hue, семья, в которой росли оба мальчика, неблагополучная. Братья учатся в спецшколе, они умственно отсталые. Родители алкоголики, в квартире постоянно были пьянки. В ночь убийства мать с отцом вновь были сильно пьяны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Брянске (Россия) трое мужчин убили местного жителя и закатали его тело в бетонный пол гаража.

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