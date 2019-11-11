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11 ноября • обновлено в 15:58
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Убил и расчленил: в России профессор-палач расплакался в суде. Видео

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Подозреваемый в убийстве 24-летней студентки Анастасии Ищенко известный петербургский историк Олег Соколов, расплакался о время судебного заседания. В Октябрьском суд ему избирали меру пресечения.

Как пишет Комсомольская правда, Соколов перед заседанием плакал и постоянно разговаривал со своим адвокатом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

Соколов захлебывался слезами и громко бился об стенку клетки. В какой-то момент он успокоился и сказал судье, чтобы она продолжила работать. Однако, после того, как судья озвучила, что с Ещенко они жили пять лет, а в октябре вместе ездили в Париж, Соколов снова раскис.

Олег Соколов

Олег Соколов

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Историк отметил, что любил девушку и раскаивается, что так поступил. Он сказал, что не против, если его возьмут под стражу. Объяснил, что под домашним арестом может покончить с собой.

"Мы очень сильно хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее в последнее время начали бесить мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки, - сказал на суде Соколов.

Следственный комитет официально подтвердил, что у берега Екатерингофки обнаружен мешок с человеческими останками. Есть все основания думать, что внутри – тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Они проплыли три с половиной километра, ещё немного — и ушли бы в Финский залив.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия Санкт-Петербург
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