Убил и расчленил: в России профессор-палач расплакался в суде. Видео

Подозреваемый в убийстве 24-летней студентки Анастасии Ищенко известный петербургский историк Олег Соколов, расплакался о время судебного заседания. В Октябрьском суд ему избирали меру пресечения.

Как пишет Комсомольская правда, Соколов перед заседанием плакал и постоянно разговаривал со своим адвокатом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

Соколов захлебывался слезами и громко бился об стенку клетки. В какой-то момент он успокоился и сказал судье, чтобы она продолжила работать. Однако, после того, как судья озвучила, что с Ещенко они жили пять лет, а в октябре вместе ездили в Париж, Соколов снова раскис.

Олег Соколов

Историк отметил, что любил девушку и раскаивается, что так поступил. Он сказал, что не против, если его возьмут под стражу. Объяснил, что под домашним арестом может покончить с собой.

"Мы очень сильно хотели пожениться. Жить счастливо. Но ее в последнее время начали бесить мои дети. Начали происходить какие-то изменения. Она стала агрессивно реагировать на детей, я встретил с цветами, с шампанским. Это ведьма страшная. Дальше случилось несчастье. Я не видел такого потока агрессии. Она напала с ножом. Я не понимаю, как это могло быть. Девушка-идеал превратилась в существо из страшной сказки, - сказал на суде Соколов.

Следственный комитет официально подтвердил, что у берега Екатерингофки обнаружен мешок с человеческими останками. Есть все основания думать, что внутри – тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Они проплыли три с половиной километра, ещё немного — и ушли бы в Финский залив.

Как сообщал OBOZREVATEL:

преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

В сеть попало видео, на котором видно, как Олег Соколов избавлялся от тела убитой им студентки-любовницы Анастасии Ещенко.

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