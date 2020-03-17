У Путина заподозрили онкологию: его сокурсник раскрыл детали

Президент России Владимир Путин может быть смертельно болен, на что указывает ряд фактов.

Об этом в интервью "Гордон" рассказал сокурсник Путина по институту КГБ, бывший разведчик Юрий Швец.

"Могу с высокой долей уверенности предположить, что у него, скорее всего, онкология, отсюда информация, что он скоро оставит публичную политику", – заявил Швец.

Юрий Швец и Владимир Путин

По его словам, в пользу скорого ухода Путина говорит поспешность, с которой он запустил поправки в Конституцию РФ, среди которых устанавливается неприкосновенность бывшего президента.

"С недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было; и это понятно, он же 20 лет пыжился суперменом выглядеть. И вдруг – "ночной горшок", который невозможно скрыть от посторонних глаз", – отметил экс-разведчик.

Он добавил, что даже генсек СССР Леонид Брежнев такого не делал, хотя была информация, что ЦРУ охотится за его "анализами", чтобы определить, чем он болен и сколько ему осталось.

"События в Госдуме выглядят так, будто у Путина расстройство желудка в острой форме и он бежит стремглав в туалет, боясь не успеть. Видимо, у него отсчет пошел на месяцы", – считает Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта президент РФ Владимир Путин, выступая перед Госдумой, поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться.

В результате Госдума РФ проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

С полным текстом исторической речи главы страны-агресора можно ознакомиться здесь.

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