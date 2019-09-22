У Путина заговорили о сенсационном военном решении: что известно

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены в стране призыва в армию.

Соответствующее заявление сделал он в интервью "Московскому комсомольцу".

"В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих–профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан", – сказал он.

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Шойгу обосновал свою позицию тем, что в случае войны подобный резерв поможет быстро привести вооруженные силы в боевую готовность.

"К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", – добавил министр.

По словам Шойгу, армия – это не страшно. "Служба по призыву – одна из эффективных форм военной подготовки граждан", – пояснил он и пообещал провести профессионализацию войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шойгу заявил, что основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

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