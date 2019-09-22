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22 сентября • обновлено в 11:22
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У Путина заговорили о сенсационном военном решении: что известно

11.2т Читать материал на украинском

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены в стране призыва в армию.

Соответствующее заявление сделал он в интервью "Московскому комсомольцу".

"В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащихпрофессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан", – сказал он.

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У Путина заговорили о сенсационном военном решении

У Путина заговорили о сенсационном военном решении

Шойгу обосновал свою позицию тем, что в случае войны подобный резерв поможет быстро привести вооруженные силы в боевую готовность.

"К тому же, у людей есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", – добавил министр.

По словам Шойгу, армия – это не страшно. "Служба по призыву одна из эффективных форм военной подготовки граждан", – пояснил он и пообещал провести профессионализацию войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шойгу заявил, что основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

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Персоны
Сергей Шойгу Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Так финансы позволяют это сделать легко Мы ж не Украина)))))))))))
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Северг Олег
Северг Олег
Всё верно... в военные училища конкурс как в престижный ВУЗ, по контракту пойти служить огромная очередь Сейчас впервые с 50-х годов прошлого века армия стала престижна и быть офицером или контрактником это очень и очень круто.
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2 из 3 ответов | показать все
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мельничук Олександр, Лапатуля..ты чо сказать хотело?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, а взагалі це актуальним стане тоді, коли пітерську шпану знесете і виберете адекватних.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Я ни минуты не пожалел, что отслужил два года на закате СССР. Там же узнал, какие украиньцы.
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6
2
Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Мельничук Олександр, пиши по человечески.
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1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ковалёв Иван, невже задком?
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